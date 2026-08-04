بالفيديو.. هذه تفاصيل تغيير محطات ميترو العاصمة

أعلنت مؤسسة مترو الجزائر، أنه ابتداء من 7 أوت ستكون الرحلات مباشرة بين محطتي ساحة الشهداء وعين النعجة.

ودعت مؤسسة مترو الجزائر كافة المسافرين المتوجهين نحو المحطات باش جراح التنس، باش جراح، الحراش وسط، الحراش محطة. تغيير القطار والرصيف على مستوى محطة حي البدر. كما دعت أيضا إلى اتباع اللافتات التوجيهية، واللوحات الإرشادية، والشاشات الإلكترونية المتوفرة على مستوى المحطات والأرصفة، مع الإصغاء إلى الرسائل الصوتية.