بالفيديو.. هذه حصيلة الجيش في محاربة الإهاب والجريمة خلال أفريل الماضي

اعلنت وزارة الدفاع الوطني عن حصيلتها لشهر افريل في مكافحة الارهاب و الجريمة المنظمة.

حيث ألقت مفارز الجيش الوطني الشعبي القبض على 8 إرهابيين وقضت على إرهابيين.

فيما سلم 13 إرهابي انفسهم إلى مصالح الجيش بالإضافة إلى عائلة إرهابي تتكون من 10 افارد.

كما اوقفت نفس المصالح 4 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، وكشف وتدمير 26 مخبأ للإرهابيين.

وتم استرجاع بندقيتين رشاشتين من نوع “اف أم” ورشاش من نوع “ستاير”.

20 سلاح ناري و4 بنادق صيد، بندقية قناصة ومسدس ألي، صاروخين هيليكوبتر و41 قذيفة مضادة للدبابات.

10 قنابل هاون،3801 طلقة من مختلف العيارات،42 مخزن ذخيرة.

كشف وتدمير 37 قنبلة تقليدية الصنع،52.3 كلغ مواد متفجرة و0.7 كلغ ديناميت.

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، تم توقيف 68 تاجر مخدرات وضبط 33.089 قنطار كيف، و46122 قرص مهلوس.

توقيف 89 مهرب و38 شخص، إحباط محاولة تهريب 72826 لتر وقود و27.175 طن من المواد الغذائية.

ضبط 30 جهاز كشف عن المعادن و33 مولد كهربائي،31 مطرقة ضغط، و36.45 قنطار و8045وحدة تبغ و62 عربة.

وضبط 36435 وحدة مشروبات و1008000 وحدة من الألعاب النارية، 12 جهاز إتصال و4 لوحات لتوليد الطاقة الشمسية.

وفي إطار محاربة الهجرة غير الشرعية، تم توقيف 649 مهاجر غير شرعي.

وإنقاذ حياة 132 شخص من الغرق في عرض البحر، وإنتشال 15 جثة.