بالفيديو.. هذه حصيلة العمليات العسكرية للجيش خلال شهر أكتوبر

قدمت وزارة الدفاع الوطنية حصيلة العمليات العسكرية لشهر أكتوبر.

ففي اطار مكافحة الارهاب ، اوقفت مفارز الجيش الوطني إرهابي و سلم 10 أخرين أنفسهم للمصالح العسكرية المختصة.

وتم توقيف 34 عنصر دعم للجماعات الارهابية، وكشف و تدمير 42 مخبأ للإرهابيين وورشة لإعداد المتفجرات.

كما تم استرجاع رشاش ثقيل من عيار 12.7 ملم، و4 صواريخ مضادة للدبابات.

استرجاع بندقية رشاشة من نوع “اف أم” و18 كلاشنكوف، وبندقية تكرارية وأخري بمنظار.

كما استرجعت المصالح العسكرية ، 11 بندقية سيمينوف، بندقية G3 ،18 بندقية صيد ومسدس تقليدي الصنع وأخر كهربائي.

استرجاع 6 قذائف “ار بي جي7″ ، قذيفتين هاون، 40 مخزن ذخيرة، 8768 طلقة من مختلف العيارات.

كما تم كشف وتدمير 3.5 قناطير من المواد الكيماوية التي تدخل في صناعة المتفجرات.

2.95 كيلوغرام من مادة الـ” تي ان تي” ، 15 مفجر ، 36 قنبلة و3 حشوات متفجرة.

اما في اطار محاربة الجريمة المنظمة، اوقفت مفارز الجيش 60 تاجر مخدرات.

وضبطت 17 قنطار من الكيف المعالج ، 628443 قرص مهلوس.

توقيف 106 مهرب ، 20 شخص ، احباط محاولة تهريب 120427 لتر وقود و78.53 طن من المواد الغذائية.

توقيف 239 منقب عن الذهب ، وحجز 20 كيس به خليط الذهب و224 غرام.

حجز 232 مولد كهربائي ، 182 مطرقة ضغط، 79 جهاز كشف عن المعادن.

وحجزت المصالح العسكرية المختصة ، 175 عربة من مختلف الأصناف، و47684 وحدة مشروبات من مختلف الانواع.

كما حجزت 202.81 قنطار ، 39000 وحدة ، 80522 علبة من التبغ.

وحجز 6 أجهزة إتصال، منظارين ، 262122 وحدة من الالعاب النارية.

وفيما يخص مكافحة الهجرة الغير شريعة، اوقفت مفارز الجيش 592 مهاجر غير شرعي من مختلف الجنسيات.

واحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ 544 شخص.