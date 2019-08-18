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بالفيديو.. هذه حقيقة شركة “الحياة بتروليوم” التي تُريد الإستثمار في إتحاد العاصمة

الرياضة
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بالفيديو.. هذه حقيقة شركة “الحياة بتروليوم” التي تُريد الإستثمار في إتحاد العاصمة صورة مركبة
بقلم النهار أونلاين

قال “تلفزيون النهار” اليوم الأحد أن مصادر مقربة من بيت فريق إتحاد العاصمة كشفت أن الشركة البترولية “الحياة بتروليوم” مُجرد شركة وهمية.

وأضاف المصدر ذاته أن الشركة التي من المفترض أن تشتري أسهم الفريق العاصمي هي شركة مزعومة ولا أساس لها من الصحة.

والدليل حسب المصادر ذاتها هو انه لا أثر لها على مواقع التواصل الإجتماعي ولا حتى على متصفح “غوغل” رغم انها شركة بترولية جزائرية.

وختم المصدر أن الهدف من إخراج إسم الشركة هو التحايل على الأنصار وتضليلهم من أجل مواصلة الإدارة السابقة لعملها بشكل عادي.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=690022

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