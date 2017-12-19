بالفيديو..هذه حقيقة وجود جهوية داخل المنتخب الوطني

تعرض الناخب الوطني، رابح ماجر في الفترة الأخيرة للعديد من الانتقادات بسبب خياراته الفنية، لدرجة اتهم فيها بتطبيق سياسة جهوية.

وكان الناطق الرسمي لشبيبة الساورة، محمد زوراطي، إعتبر بأن صاحب الكعب الذهبي ظلم عناصر فريقه بعدم استدعائهم في قائمته الأخيرة.

وفي خضم هذا كُله، تدخل، وزير الشباب والرياضة، الهادي ولد علي نافيا وجود أي نوع من أنواع الجهوية داخل المنتخب.

وجاء رد ماجر على الانتقادات المُوجهة له، من على الموقع الرسمي للفاف، مؤكدا بأن الأبواب مفتوحة للجميع دون أي استثناء.

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