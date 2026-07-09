بالفيديو.. هذه خطوات إنشاء حساب جديد في البوابة الوطنية للخدمات الرقمية الحكومية

نشرت المحافظة السامية للرقمنة فيديو توضيحي، تشرح فيه للمواطنين خطوات إنشاء حساب جديد في البوابة الوطنية للخدمات الرقمية الحكومية عبر تطبيق الموبايل Dzair digital services بطريقة سهلة.

وأشارت المحافظة السامية للرقمنة، أن التطبيق سيتيح للمواطنين الإستفادة من مختلف الخدمات الرقمية الحكومية بكل أمان.

https://www.facebook.com/reel/2250508705766753

https://www.facebook.com/reel/2250508705766753