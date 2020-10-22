بالفيديو.. هذه كواليس تصوير أول كليب للشاب أنور بعد غياب 30 سنة

بعد غياب دام 30 سنة عن الساحة الفنية، فاجأ نجم الأغنية العاطفية الجزائرية، الشاب أنور، جمهوره، بعودته من خلال أغنية جديدة.

وأخيرا، وبعد غياب طال إنتظاره، الجوهرة التلمسانية العودة إلى جمهوره، من خلال أغنية “يا بويا”، والتي تتحدث عن فراق الأب.

وتحصلت قناة النهار، وحصريا، على مشاهد من الفيديو كليب الأغنية الجديدة للشاب أنور.

وحسب مصادر “النهار”، تم تصوير الفيديو كليب، في مدينة لالا سيتي بتلمسان.

وعرف العمل الجديد لجوهرة تلمسان، مشاركة ممثلين محترفين، تحت إدارة المناجير سيد علي أكلول.

هذا ومن المنتظر الإفراج عن الفيديو كليب المنتظر، خلال الأيام القليلة القادمة.