بالفيديو .. هذه نهاية لامبالاة التجار وانعدام المسؤولية عند الموزعين

أظهر فيديو حجم عبث التجار وموزعي اللحوم، بصحة وسلامة المستهلكين، بترك هذه اللحوم أمام بوابات المحلات في متناول الحيوانات الضالة.

وبيّن الفيديو كيف انقضّت القطط الضالة على الدجاج، الذي أتى بها الموزع وتركه أمام المحل المغلق بسبب غياب صاحب المحل.

ويحدث هذا في ظل انعدام المسؤولية والإهتمام بصحة المستهلك، الأمر الذي يجعل ظاهرة التسممات الغذائية تنتشر بكثرة.

واعتبرت من جهتها المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك هذه الظاهرة بغير المعقول وغير المقبولة، بحيث لا يمكن ترك مادة غذائية

على قارعة الطريق تعبث بها الحيوانات الضالة، ثم بعد ذلك يتم تسويقها للإنسان دون علم صاحب المحل بما حدث لبضاعته.