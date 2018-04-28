كشف وزير السكن والعمران، عبد الوحيد طمار، اليوم السبت، عن أسعار سكنات الترقوي العمومي الموجهة للجالية في الخارج.

وذلك خلال لقائه بأعضاء الجالية الجزائرية في العاصمة الفرنسية “ليل”، حيث جاءت الأسعار الفئات الثلاث كالآتي :

بالنسبة لشقة من 3 غرف (80م²)، قدّر سعرها بأكثر من 828 مليون سنتيم وما يعادل 58750 أورو.

أما شقة من 4 غرف (100 م²)، قدر ثمنها بـأكثر من مليار و35 مليون سنتيم أي ما يعادل 73400 أورو.

وأخير شقة من 5 غرف(120م²)، قدر ثمنها بما يفوق المليار و200 مليون سنتيم أي ما يعادل 88000 أورو.

وفي نفس السياق، أعلن طمار، أنه تم تسجيل 16.000 مكتتبا عبر 24 ولاية، منها 13.963 من الجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا.

أي ما يعادل 84% من الطلبات، وذلك في إطار العملية الأولى.

ونشر إلى أنّ الوزير طمار يجري رفقة وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي “مراد زمالي” زيارة إلى 4 مدن فرنسية.

وذلك بهدف شرح الإجراءات التي تم إقرارها من طرف رئيس الجمهورية لصالح الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج.