بالفيديو ..هذه هي ” العُولة” التي يأخدها الحجاج الجزائريين إلى البقاع المقدسة

يُحضر الحجاج الجزائريون قبل شد رحالهم إلى البقاع المقدسة، ترسانة من الزاد أو ما يعرف “بالعولة ” لغرض التقوت به هناك.

وذلك تحسبا لأي مفاجأت لكونهم قد يتصادفون بأكلات لا تعجبهم.

فالبرغم من الإجراءات المشددة والتعليمات، إلا أن الأكلات التقليدية لا تغادر حقائب حجاجنا الميامين.

ورصدت كاميرا “النهار” العديد من أراء الحجاج بخصوص العولة التي سيأخدونها معهم إلى البقاع المقدسة.

حيث تباينت أرائهم بخصوص ذلك فمنهم من يصطحب معة “المرمز”، ومنهم من يأخد معه التمر والتفاح .

وبرر الحجاج سبب اصطحابهم للعولة، لكون أن نوعية الغذاء الذي يقدم لهم لا يعجبهم.