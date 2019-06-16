بالفيديو.. هذه هي تفاصيل الشجار الذي وقع داخل تربص الخضر !!

كشف موفد تلفزيون “النهار” إلى مصر لتغطية منافسة كأس أمم إفريقيا 2019 عن حيثيات الشجار الذي وقع داخل تربص المنتخب الوطني المُقام بالعاصمة القطرية “الدوحة”.

وكشف المصدر حصريا عن تفاصيل الشجار الذي وقع بين المحضر البدني “ألكسندر دلال” وطبيب الخضر سهرة أمس السبت.

وأضاف المصدر أن دلال أراد إعادة اللاعب المصاب “آدم أوناس” للميادين في أقرب الآجال من خلال برنامج تحضيري خاص.

لكن طبيب الخضر رفض ذلك بشكل قاطع مؤكدا أن لاعب نابولي يحتاج للراحة ولايمكنه التدرب حاليا ماجعل الأمور تتصاعد بينهما وتصل لحد التشاجر.

بعدها غادر “دلال” مقر التربص بالدوحة غاضبا دون أن يُعلم أي عضو من الفاف أو الطاقم الفني.

وهنا ثار الناخب الوطني “جمال بلماضي” الذي رفض عودة دلال للتربص رغم أن الآخير تراجع وطلب المعذرة من بلماضي.

هذا الآخير طالب من مسؤولي الفاف الحجز للمحضر البدني على متن أول رحلة متجهة للجزائر ليلتحق بسيدي موسى ومن ثما إلى فرنسا.