بالفيديو.. هذه هي طريقة إقتناء تذاكر لقاء الجزائر أوغندا عبر المنصة الإلكترونية

نشرت وزارة الشباب والرياضة فيديو توضيحي حول عملية إقتناء تذاكر لقاء الجزائر و أوغندا السبت المقبل بملعب 5 جويلية الأولمبي.

كما قالت عبر الصفحة الرسمية على “الفايسبوك” اليوم الثلاثاء، إنّ الاقتناء يكون عبر المنصبة الإلكترونية tadkirati.mjs.gov.dz، كما منحت في الوقت نفسه تفاصيل التسجيل وكيفية الحصول على التذكرة وفق الشروط.

كما قالت إنّ اقتناء التذكرة عن طريقة البطاقات البنكية مع ذكر اسم وهوية المعني بالشراء.

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