بالفيديو.. هذه هي قواعد المناظرة بين المترشحين الخمسة اليوم

سيكون المترشحون الخمسة لرئاسيات 12 ديسمبر، اليوم الجمعة، على موعد مع مناظرة تلفزيونية تاريخية تجمع بينهم، على الساعة السابعة مساء، بالمركز الدولي للمؤتمرات.

وتتضمن المناظرة التلفزيونية، تقديم 14 سؤالا للمترشحين، وسيكون لكل مترشح دقيقتان للإجابة على كل سؤال من الأسئلة الـ13 الأولى.

بينما سيتم منح 3 دقائق للإجابة على السؤال الأخير لكل مترشح.

وستكون المناظرة حول 4 محاور هي: المجال السياسي، الاجتماعي والاقتصادي، التربية والتعليم والصحة، والسياسة الخارجية.

وترتكز هذه المناظرة التلفزيونية التاريخية، على مبدأ المساواة بين المترشحين.

وسيتم إجراء قرعة لتحديد ترتيب المترشيحن في موقع التصوير، واختيار أول من يتناول الكلمة، بإشراف محضر قضائي.

ويلتزم المترشحون خلال المناظرة، بإحترام أخلاقيات الممارسة الإنتخابية.

وسيشرف 4 صحافيين من إختيار السلطة المستقلة للإنتخابات، على تنشيط المناظرة، وسيكونون ملزمين بالحياد الصارم في طريقة طرح الأسئلة.