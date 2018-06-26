بالفيديو.. هذه هي كمية الشمّة المقلّدة المحجوزة في سطيف

تمكّنت مصالح أمن دائرة صالح باي الواقعة جنوب عاصمة ولاية سطيف من تفكيك ثلاث ورشات سرية مختصة في تقليد مادة الشمّة.

وحسب مصادر النهار، فإنّ العمليّة أسفرت عن حجز كميات هائلة من أوراق التبغ المطحونة التي ناهزت الـ 424 قنطارا.

بالإضافة إلى الأكياس المعبأة والمهيأة للبيع والتي بلغت الـ 252 ألف وآلات ومعدّات مختلفة باهضة الثمن تستعمل في طحن، الصناعة والتعبئة.

فيما قدرت القيمة المالية الإجمالية بأزيد من 35 مليار سنتيم وبعد استكمال الإجراءات ضدّ المتورطين السبعة.

تمّ إعداد ملف جزائي ضدّهم عن تهمة إنشاء ورشات سريّة لطحن وصناعة والتعبئة المقلدة، الغش والتدليس في مادة إستهلاكية.

وتقليد علامة تجارية لشركة وطنية، التهرب الضريبي، انعدام السجل التجاري.