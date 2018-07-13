بالفيديو.. هذه هي كواليس زيارة محرز لملعب “الإتحاد” وتقديمه للجماهير

نشر فريق مانشستر سيتي الإنجليزي اليوم الجمعة فيديو يرصد اللحظات التي قضاها النجم الدولي الجزائري رياض محرز داخل ملعب “الإتحاد”.

وظهر نجم المنتخب الوطني الجزائري سعيد وهو يزور مرافق معقل فريق السيتيزن بعد يومين من إمضاءه رسميا على عقد يمتد ل5 مواسم.

حيث أخذ صورا بالقميص الخاص به كما رفع وشاح فريقه الجديد وزار غرفة تغيير الملابس الخاصة بأشبال المدرب الإسباني بيب غوارديولا.

وكان محرز قد قُدم أمسية الخميس لوسائل الإعلام وكذا لجماهير الفريق الأزرق السماوي.