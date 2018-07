بالفيديو.. هذه هي كواليس زيارة محرز لملعب “الإتحاد” وتقديمه للجماهير

وظهر نجم المنتخب الوطني الجزائري سعيد وهو يزور مرافق معقل فريق السيتيزن بعد يومين من إمضاءه رسميا على عقد يمتد ل5 مواسم.

حيث أخذ صورا بالقميص الخاص به كما رفع وشاح فريقه الجديد وزار غرفة تغيير الملابس الخاصة بأشبال المدرب الإسباني بيب غوارديولا.

وكان محرز قد قُدم أمسية الخميس لوسائل الإعلام وكذا لجماهير الفريق الأزرق السماوي.

Behind the scenes as @mahrez22 takes it all in! 💙@Dugout 🎥 https://t.co/bg82qgVYQj #welcomeriyad #mancity pic.twitter.com/39LfvKp8wQ

— Manchester City (@ManCity) July 13, 2018