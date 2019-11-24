بالفيديو.. هذه هي نصيحة محرز لعطال !!

وجه قائد المنتخب الوطني الجزائري ونجم مانشستر سيتي الانجليزي “رياض محرز” نصيحة لزميله في الخضر “يوسف عطال”.

لاعب نيس الفرنسي نزل ضيفا سهرة اليوم الأحد على برنامج “Canal Football Club” الذي يُبث في قناة “كنال +” الفرنسية.

البرنامج استغل الفرصة وجاء بتصريح لمحرز بعد مواجهة السيتي ضد تشلسي أمس السبت حول عطال.

وقال “محرز”:الشيئ الوحيد الذي أقوله له هو عندما تنطلق بالكرة عليك ان ترفع رأسك، لديه مُستقبل كبير واتمنى له التوفيق”.