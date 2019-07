بالفيديو.. هذه هي نقطة ضعف المنتخب النيجيري !!

ومايُثبت ذلك تلقيه ل5 أهداف كاملة خلال 5 مباريات خاضها لحد الآن في منافسة كأس أمم إفريقيا الجارية وقائعها بمصر.

وتلقت “النسور الممتازة” هدفين ضد منتخب مدغشقر وهدفين ضد منتخب الكاميرون في ثمن النهائي وهدف ضد جنوب إفريقيا في ربع النهائي.

وجاءت الأهداف بجميع الطرق الممكنة “كرات ثابتة-خطأ في التمرير-كرة طويلة-توزيعة عرضية”، وهو مايُؤكد قدرة الخضر على هز الشباك.

وحافظ المنتخب النيجيري على نظافة شباكه في هذه الكان خلال مباراتين فقط ضد “غينيا” و”بوروندي” في دور المجموعات.

🇩🇿🇳🇬 Nigeria has conceded 5 goals in 5 games at #AFCON2019 (cc @dzfoot @bylka613_)

2 goals were conceded from set pieces

1 goal conceded from a bad pass by the defender

1 goal from the left wing

1 goal came from a long ball knocked on by the forward #SuperEagles #LesVerts pic.twitter.com/4lFzpxBBXQ

— Walid Bylka Videos (@bylka613_vids) July 13, 2019