بالفيديو.. هذه هي نقطة ضعف المنتخب النيجيري !!

الرياضة
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بالفيديو.. هذه هي نقطة ضعف المنتخب النيجيري !! صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

يملك المنتخب النيجيري منافس الخضر العديد من الأسلحة الهجومية القوية لكنه ضعيف جدا من الناحية الدفاعية.

ومايُثبت ذلك تلقيه ل5 أهداف كاملة خلال 5 مباريات خاضها لحد الآن في منافسة كأس أمم إفريقيا الجارية وقائعها بمصر.

وتلقت “النسور الممتازة” هدفين ضد منتخب مدغشقر وهدفين ضد منتخب الكاميرون في ثمن النهائي وهدف ضد جنوب إفريقيا في ربع النهائي.

وجاءت الأهداف بجميع الطرق الممكنة “كرات ثابتة-خطأ في التمرير-كرة طويلة-توزيعة عرضية”، وهو مايُؤكد قدرة الخضر على هز الشباك.

وحافظ المنتخب النيجيري على نظافة شباكه في هذه الكان خلال مباراتين فقط ضد “غينيا” و”بوروندي” في دور المجموعات.


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