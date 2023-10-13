بالفيديو.. هروب جبان للرئيس الصهيوني ورئيسة المفوضية الأوروبية بعد قصف تل أبيب

بثت اليوم الجمعة، الصفحة الرسمية للعربية فلسطين، فيديو لهروب الرئيس الصهيوني، إسحاق هرتسوغ. ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بعد قصف تل أبيب.

وقصفت كتائب القسام “تل أبيب” بوابل من الصواريخ مرات عدة، كما قصفت «مطار بن غوريون».

وسُمع دوي صافرات الإنذار في تل أبيب الكبرى مرات عدة في فترة قصيرة، وبدت الشوارع فارغة تماماً.

وجاء القصف لتل أبيب بعدما أمهلت «القسام» سكان مدينة عسقلان لمغادرتها قبل الساعة الخامسة من مساء الثلاثاء.

وجاء في بيان للناطق باسم «القسام»، أبو عبيدة: «رداً على جريمة تهجير العدو لأهلنا، وإجبارهم على النزوح من منازلهم. في مناطق عدة من قطاع غزة، فإننا نمهل سكان مدينة عسقلان المحتلة لمغادرتها قبل الساعة الخامسة من مساء اليوم. وقد أعذر من أنذر».

وكانت «القسام» قصفت موقعي «زيكيم» و«رعيم» العسكريَين، وعسقلان، ولاخيش، وكارميا، وزيكيم، وسديروت وجفلوت. وباد مردخاي.