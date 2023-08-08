بالفيديو.. هروب دب من قفصه على متن الطائرة مليئة بالركاب

عانى ركاب مطار دبي الدولي من تأخيرات يوم الجمعة بعد أن هرب دب من عنبر الشحن في طائرة عراقية مغادرة.

وكانت طائرة الخطوط الجوية العراقية متجهة إلى بغداد لكنها تأخرت ساعة بسبب الحادث. حيث طُلب من الركاب النزول أثناء تخدير الدب وإخراجهم من الطائرة.

وأمر رئيس الوزراء العراقي بفتح تحقيق في كيفية هروب الحيوان.

وقالت الخطوط الجوية العراقية إنها غير مسؤولة عن هروب الدب. تعاون طاقم الطائرة مع سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة ، التي أرسلت متخصصين لتخدير الحيوان وإنزاله من الطائرة.

ويُظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي قبطان الطائرة. وهو يعتذر للركاب عن تأخير إقلاعها يوم الجمعة بسبب هروب الدب من قفصه في عنبر الشحن.

وقالت الخطوط الجوية العراقية إن إجراءات نقل الدب تمت وفق القانون والإجراءات والمعايير المعتمدة. من قبل الاتحاد الدولي للنقل الجوي (اياتا).

وقالت شركة الطيران إن الدب كان ينقل من بغداد إلى دبي. لكن أحد الأشخاص الذين تحدثوا في مقطع الفيديو أثناء جولاتهم. على وسائل التواصل الاجتماعي أشار إلى خلاف ذلك.

ورفض مطار دبي الدولي ، أكثر مطارات العالم ازدحاما بالسفر الدولي ، التعليق.

وأكد مسؤول في الخطوط الجوية العراقية ، الأحد ، نقل الدب إلى العاصمة العراقية. ورفض المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتحدث علنا ​​عن الموضوع. ذكر اسم صاحب الحيوان.