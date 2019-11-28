بالفيديو.. هكذا أصبحت أرضية ملعب “5 جويلية” بعد إزالة العشب

أنهت الشركة المكلفة بإعادة تهيئة أرضية ملعب “5 جويلية” الأولمبي، عملية نزع العشب القديم بالكامل، من أرضية الملعب.

وأظهر مقطع فيديو، الوضعية التي أصبحت عليها أرضية ملعب “5 جويلية”، بعد إنتهاء هذه العملية، وقبل الشروع في وضع العشب الطبيعي الجديد.

وكان الناخب الوطني جمال بلماضي، قد أبدى إستيائه في وقت سابق، من أرضية ملعب “5 جويلية”، ما جعل يتفادى برمجة مباريات الخضر فيه.

يذكر أنه تم غلق ملعب “5 جويلية”، قصد إعادة تهيئة أرضيته بعشب طبيعي جديد، بالنظر للحالة الكارثية التي كان عليها العشب القديم للملعب.

5 جويلية