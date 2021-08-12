بالفيديو.. هكذا أعلن بيشكتاش التركي عن تعاقده مع غزال

أعلن أمسية اليوم الخميس فريق بيشكتاش التركي عن تعاقده بصفة رسمية مع النجم الدولي الجزائري رشيد غزال.

ولعب صاحب الرجل اليُسرى الموسم المنقضي مُعارا مع بيشكتاش من فريق ليستر سيتي الإنجليزي وقاده للتتويج بالدوري التركي الممتاز.

وقدم بطل تركيا صفقته الجديدة بطريقة خاصة وذلك بفيديو تشويقي نشره على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” .

واستعمل النادي التركي دراجة نارية لتقديم رشيد غزال خاصة وأن اللاعب تم تأهيله الموسم الماضي في آخر لحظة من الميركاتو بعد نقل عقده عبر دراجة نارية لمقر الاتحاد التركي لكرة القدم تفاديا لزحمة السير.