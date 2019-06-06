بالفيديو… هكذا أنقذ عون حماية مدنية امرأتين من حريق مهول بوهران

روى البطل عبد القادر سحنون، عون حماية مدنية، من وهران، قصة انقاذه لامرأتين من حريق مهول.

وقال لـ “النهار” إنه كان في اجازة عمل واستغل ثالث يوم عيد الفطر لقضاء بعض الحاجات والتسوق بحي المدينة الجديدة، قبل أن يتفاجأ بحادث الحريق المهول الذي شب بمطعم على مستوى الطحطاحة.

وكونه لم يكن بالزي الرسمي الخاص بالحماية المدنية، اتصل بالوحدات الخاصة للتدخل، لكن ولسماعه صراخ نسوة، دفعته روح العمل إلى دخول المطعم بالتدخل السريع، حسب ما يمليه عليه ضميره المهني، لإنقاذ أشخاص في حالة خطر.

ليتمكن من دون وسائل انقاذ من اخراج امرأتين، كانتا عالقتين بالطابق الأول، قبل تدخل عناصر وحدات الحماية المدنية، التي تمكنت في ظرف وجيز من إخماد النيران المشتعلة بعين المكان، وتجنب امتدادها إلى المساكن المحاذية فيما تم انقاذ الضحيتين الآخريين.