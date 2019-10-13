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بالفيديو.. هكذا أُستقبل “الخضر” عند وصولهم للفندق بليل !!

الرياضة
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بالفيديو.. هكذا أُستقبل “الخضر” عند وصولهم للفندق بليل !! صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

حظي نجوم المنتخب الوطني بإستقبال رائع عند وصولهم لمقر اقامتهم بمدينة ليل الفرنسية قادمين من الجزائر.

وذلك لمواجهة المنتخب الكولومبي وديا سهرة الثلاثاء بملعب “بيار موروا”.

وشهد فندق الخضر توافدا قويا لمُحبي مُحاربي الصحراء، والذين صنعوا أجواء عالمية إحتفالا بأبطال إفريقيا.

ويُنتظر أن يتواصل هذا الزخم والتفاعل مع أشبال بلماضي، طيلة اليومين القادمين، خاصة وأن الجزائريين عددهم كبير جدا في شمال فرنسا.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=711977

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