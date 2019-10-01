بالفيديو.. هكذا أُستقبل “محرز” بملعب “الإتحاد” قبل مواجهة دينامو زغرب

يبدو أن النجم الدولي الجزائري “رياض محرز” قد أصبح المعشوق الأول لأنصار فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي.

وهو ماظهر جليا أمسية اليوم الثلاثاء لحظة وصول حافلة “السيتيزن” لملعب الإتحاد تحسبا لمواجهة دينامو زغرب الكرواتي في الجولة ال2 من دور مجموعات منافسة دوري أبطال أوروبا.

حيث وبمجرد نزول نجم الخضر من الحافلة للإلتحاق بغرف تغيير الملابس تجاوب معه الأنصار رفقة المعلق الذي ردد عبارة “إنه رياض محرز”.

وقام صاحب الرجل اليُسرى السحرية بمصافحة بعض الأطفال والأنصار الذين كانوا متواجدون أمام مدخل الملعب.