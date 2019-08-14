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بالفيديو.. هكذا إجتاز بن سبعيني الفحص الطبي مع “غلادباخ”

الرياضة
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بالفيديو.. هكذا إجتاز بن سبعيني الفحص الطبي مع “غلادباخ”
بقلم إسماعيل عشاش

قام الحساب الرسمي لنادي “بوروسيا مونشغلادباخ” الألماني بنشر فيديو يظهر فيه الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني، وهو يجتاز الفحوصات الطبية.

وقام المُدافع مُتعدد المناصب بإجتيار جميع الإختبارات بنجاح، ليتم ترسيم إلتحاقه بصفوف “الفوهلن” بصفة رسمية، صبيحة اليوم الأربعاء.

ووقع إبن مدينة قسنطينة على عقد مع فريقه الجديد، منذ دقائق، ليقوم بخطوة جديدة في مشواره الإحترافي، الذي يعد بالكثير.

يُذكر بأن اليساري سيتعرف على ثالث بلد أوروبي، بعد تجربته مع “ليرس” في بلجيكا، ومشواره الناجح مع “مونبوليي” و”رين” الفرنسيين.


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