بالفيديو.. هكذا إحتفل اتحاد الحراش بالذكرى الـ85 لتأسيس النادي

احتفل أنصار اتحاد الحراش أمس الثلاثاء، الذكرة الـ85 لتأسيس النادي، مبدين آمالهم في عودة الفريق للسكة الصحيحة.

وصنع أنصار “السمسم”، أجواء بهيجة وسط المدينة، احتفالا بالذكرى الـ85 لتأسيس ناديهم اتحاد الحراش، والتي تتزامن مع الفاتح نوفمبر من كل سنة.

وعبّر “الكواسر”، بهذه المناسبة لتلفزيون “النهار”، عن أملهم في عودة الفريق للسكة الصحيحة هذا الموسم، من خلال تحقيق الصعود للمحترف الأول.

يذكر أن فريق اتحاد الحراش، يعد من أعرق المدارس الكروية في الجزائر، والتي أنجبت العديد من اللاعبين الكبار، على غرار مزياني، حكيم مدان، لونيسي وغيرهم.