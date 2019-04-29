بالفيديو.. هكذا إحتفل عطّال بأول “هاتريك” في مشواره

إحتفل الدولي الجزائري، “يوسف عطّال” على طريقته الخاصة بأول “هاتريك” يُسجل منذ بداية مشواره الإحترافي القصير ما بين بلجيكا وفرنسا.

وظهر الجناح الطائر، بعد نهاية مواجهة “غانغون”، بكل فخر أمام كاميرا القناة الرسمية لناديه “نيس” وهو يقول :”وان ثو ثري”.

وزار خريج مدرسة “شبيبة القبائل”، الشباك في ثلاث مُناسبات كاملة وبشكل أكثر من رائع في الجولة الماضية من “الليغ 1”.

وتحصل المُدافع مُتعدد المناصب على إشادة وسائل الإعلام الفرنسية، مُتحصلا على تقييم شبه مثالي وصل لـ9/10 من طرف جريدة “ليكيب”.