بالفيديو.. هكذا إحتفل “عطّال” برأس السنة في “باريس”!

إحتفل الدولي الجزائري، يوسف عطّال برأس السنة الميلادية، رفقة أصدقائه المُقرّبين في العاصمة الفرنسية باريس، سهرة يوم أمس الإثنين.

وتواجد الظهير الأيمن المُتألق في أحد مطاعم الراقية في عاصمة “الجن والملائكة”، ليستقبل العام الجديد 2019 في أجواء مميزة جدا.

وسيعود خريج مدرسة شبيبة القبائل، في الأيام القادمة، لمُباشرة التحضيرات للشطر الثاني من “الليغ 1” ومُختلف التحديات، رفقة ناديه “نيس”.

يُذكر بأن اللاعب الأسبق لـ”بارادو” عاش بداية موسم رائعة مع “النسور”، ليُصنف من أفضل الأسماء الناشطة في منصبه بـ”ليغزاغون” حاليا.