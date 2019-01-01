عاجل

بالفيديو.. هكذا إحتفل “عطّال” برأس السنة في “باريس”!

الرياضة
  • -
  • 0
بالفيديو.. هكذا إحتفل “عطّال” برأس السنة في “باريس”!
بقلم إسماعيل عشاش

إحتفل الدولي الجزائري، يوسف عطّال برأس السنة الميلادية، رفقة أصدقائه المُقرّبين في العاصمة الفرنسية باريس، سهرة يوم أمس الإثنين.

وتواجد الظهير الأيمن المُتألق في أحد مطاعم الراقية في عاصمة “الجن والملائكة”، ليستقبل العام الجديد 2019 في أجواء مميزة جدا.

وسيعود خريج مدرسة شبيبة القبائل، في الأيام القادمة، لمُباشرة التحضيرات للشطر الثاني من “الليغ 1” ومُختلف التحديات، رفقة ناديه “نيس”.

يُذكر بأن اللاعب الأسبق لـ”بارادو” عاش بداية موسم رائعة مع “النسور”، ليُصنف من أفضل الأسماء الناشطة في منصبه بـ”ليغزاغون” حاليا.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

تطويرALM Digital

Content Protection by DMCA.com