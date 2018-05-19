بالفيديو.. هكذا إحتفل “فيغولي” بأول ألقابه في تركيا !

عرفت غرف تغيير ملابس نادي العاصمة التركية غلطة سراي، أجواء خيالية بين اللاعبين بعد تحقيقهم للقب الدوري.

ومن بينهم الدولي الجزائري سفيان فيغولي، الذي بدى في قمة السعادة بأول ألقابه خلال مسيرته الكروية الحافلة بالإنجازات.

يشار إلى أن الناخب الوطني الجزائري رابح ماجر وضع إسم فيغولي ضمن قائمة الخضر المعنية بتربص جوان القادم.