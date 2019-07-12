بالفيديو.. هكذا إحتفل لاعبو شبيبة القبائل بتأهل الجزائر

تابع لاعبو شبيبة القبائل وعلى غرار كل الجزائريين، مباراة الجزائر، وكوت ديفوار، لحساب ربع نهائي “الكان” على الأعصاب، قبل احتفالهم بالتأهل للدور النصف نهائي.

ورغم تواجدهم في تربص تحضيري، بمدينة ايفيان الفرنسية، حرص لاعبو شبيبة القبائل، وطاقمها الفني والإداري على متابعة هذه المباراة باهتمام كبير.

وعاش أشبال المدرب فيلود، هذه المباراة على الأعصاب، خاصة ضربات الترجيح، قبل إطلاق العنان للأفراح، بعد ضمان تأهل الخضر، لنصف نهائي “الكان”.

وصنع لاعبو الشبيبة، أجواء حماسية، في مركز التدريبات، بمدينة إيفيان الفرنسية، من خلال طريقة احتفالهم بتأهل المنتخب الوطني.