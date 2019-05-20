بالفيديو.. هكذا إحتفل محرز بثلاثية الموسم !!

إحتفل الدولي الجزائري، “رياض محرز” على طريقته الخاصة بالثلاثية التاريخية التي حققها مع ناديه مانشستر سيتي الإنجايزي هذا الموسم.

وصنع رياض الحدث على متن حافلة الفريق التي جابت شوارع مدينة مانشستر إحتفالا مع أنصار “السيتيزنس” بنهاية موسم رائع.

ولم يتوانى مدلل “الخضر” في التعبير عن فرحته الكبيرة بإشعال “الفيميجان” أو ما يسمى بـ”العكري” ليصنع لوحة رائعة مع زملائه.

يذكر أن إبن مدينة سارسال حقق جميع الألقاب الممكنة على الأراضي الإنجليزية في أول موسم له مع كتيبة بيب غوارديولا.