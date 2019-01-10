بالفيديو.. هكذا إستقبل مناضلوا الأفلان بتلمسان السيناتور الجديد

إستقبل جمع كبيرمن مناضلي ومناضلات حزب جبهة التحرير الوطني، رفيقهم “بخشي محمد” الفائز بمقعد في الإنتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، عن ولاية تلمسان.

حيث أوضح فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الإجتماعي، جمهور كبير من مناضلي الحزب العتيد لمحافظة تلمسان وهم يستقبلونه، بعد الإعلان الرسمي عن فوزه بمقعد “السينا”.

للإشارة، ألغى المجلس الدستوري نتائج التجديد النصفي لمجلس الأمة عن الولاية، التي فاز بها مرشح الحزب الغريم “الأرندي”.

وتم إعادتها اليوم الخميس، وأسدل الستار عن نتائجها، وعادت الغلبة من نصيب مرشح حزب الحاكم في الجزائر. *