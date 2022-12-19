بالفيديو.. هكذا احتفلت جماهير الأرجنتين بكأس العالم

عاشت العاصمة الأرجنتينية، بوينس أيرس، وجماهير منتخب التانغو، أمس الأحد، يوم تاريخي، احتفالا بتتويجهم بكأس العالم 2022.

ونشر الحساب الرسمي للفيفا على “تويتر”، مقطع فيديو، للاحتفالات التي شهدتها الأرجنتين، عقب تتويجهم بكأس العالم.

كما أظهر الفيديو، جنون عشاق الساحرة المستديرة في الأرجنتين، خلال تعبيرهم عن فرحتهم الكبيرة بهذا اللقب الجديد.

وعلقت الفيفا على احتفالات الأرجنتينيين، في تغريدة قلت فيها: “مشاهد لا تصدق.. كرة القدم وحدها القادرة على فعل ذلك”.