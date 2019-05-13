بالفيديو.. هكذا احتفلت جماهير “السيتي” بهدف “محرز” العالمي

نشر حساب “مانشستر سيتي” الرسمي عبر “التويتر” فيديو لجماهير الفريق لحظة تسجيل “محرز” هدفه العالمي أمام “برايتون” أمس الأحد.
وكان “رياض” قد سجل هدفا رائعا بمرواغته لمدافع الفريق الخصم بطريقة رائعة قبل أن يسدد الكرة بكل قوة داخل الشباك.
وصنعت جماهير “السيتي” الحدث بعد أن سجل “محرز” ذلك الهدف أين احتفلت بجنون.
الاحتفالات في استاد الاتحاد بهدف رياض @Mahrez22 الرائع 🙌#برايتون_السيتي#السيتي pic.twitter.com/ivkSCSJC3a
— نادي مانشستر سيتي (@Cityarabia) May 12, 2019
63. A sumptuous strike from @Mahrez22!
City Square is rocking now!!
⚪️ 1-3 💙 #BHAMCI #mancity pic.twitter.com/6qqB7miv8f
— Manchester City (@ManCity) May 12, 2019
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