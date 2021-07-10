بالفيديو.. هكذا احتفل السيتي بمرور 3 سنوات عن ضمه لمحرز

إحتفل نادي مانشستر سيتي، صبيحة اليوم السبت، بمرور ثلاث سنوات كاملة عن تمكنه من خطف الدولي الجزائري رياض محرز، وضمه لصفوفه من ليستر سيتي في صفقة تاريخية.

وكانت إدارة “السكاي بلوز”، قد واجهت صعوبات جمة للظفر بخدمات صاحب القدم اليُسرى السحرية، واضطرت لصرف قيمة 68 مليون أورو كاملة، لإقناع ليستر سيتي ببيع عقده الجناح الطائر.

وحقق صاحب القدم اليُسرى السحرية العديد من الإنجازات منذ وصوله لـ”السيتيزنس”، أبرزها التتويج مرتين بلقب البريميرليغ والوصول لنهائي رابطة الأبطال الأوروبية.