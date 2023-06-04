بالفيديو.. هكذا احتفل حمدود بتتويج اتحاد العاصمة بكأس الكاف

أبدى الدولي الجزائري واللاعب الأسبق لاتحاد العاصمة، محمد حمدود، فرحة هستيرية، عقب تتويج الاتحاد بكأس الكاف.

وتناقلت مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو، أظهر احتفال حمدود، بتتويج ناديه بأول لقب قاري في تاريخه.

كما ظهر المدافع الأسبق للاتحاد، داخل بيته، اين كان يحمل قميص اتحاد العاصمة، ويعبر بطريق هستيرية، عن فرحته بهذا التتويج.

يذكر أن محمد حمدود، يعد من أبرز اللاعبين الذين مروا على فريق اتحاد العاصمة، وتوج معه بالعديد من الألقاب الوطنية.