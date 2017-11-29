بالفيديو.. هكذا احتفل لاعبو إتحاد العاصمة بعد فوزهم بالداربي !

تمكن نادي إتحاد العاصمة من العودة إلى سكة الانتصارات من بوابة الجار مولودية الجزائر في داربي أوفى بكل وعوده.

فأبناء سوسطارة بعد هزيمتين متتاليتين تمكنوا من الفوز بنتيجة هدفين لصفر يوم أمس ضد المولودية.

وقد نشر الحساب الرسمي للفريق عبر “الفايسبوك”، فيديو لفرحة اللاعبين في غرف تغيير الملابس.

يذكر أن جماهير الإتحاد استفزت مطولا جماهير المولوية بعد المباراة في حدود الروح الرياضية مثلما جرت العادة بين الجارين.

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