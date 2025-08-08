بالفيديو.. هكذا احتفل لاعبو مولودية الجزائر بالذكرى 104 لتأسيس النادي
بقلم كريم تيغرمت
نظمت إدارة فريق مولودية الجزائر، أمس الخميس، حفل مصغر، بمناسبة الذكرى 104 لتأسيس النادي، على هامش التحضيرات الصيفية التي أجراها الفريق بتونس.
واحتفل تعداد فريق مولودية الجزائر، بمقر اقامتهم بتونس، بهذه المناسبة، في أجواء حماسية، بمشاركة كل التعداد، وأطقم الفريق.
وصنع لاعبو مولودية الجزائر، أجواء احتفالية كبيرة، بهذه المناسبة، ما سمح لهم بالخروج نوعا ما من ضغط التحضيرت الصيفية.
وتزامن احتفال فريق مولودية الجزائر بالذكرى 104 لتأسيس النادي، مع اختتام التربص الصيفي الذي أجراها الفريق بمركب عين الدراهم بتونس.
📹 | تربص المولودية يختتم بمركب عين دراهم بتونس تزامنا مع الذكرى الـ𝟏𝟎𝟒 لتأسيس عميد الأندية الجزائرية 💚❤️#𝑻𝒉𝒆𝑫𝒆𝒂𝒏 | #𝑾𝒆𝑨𝒓𝒆𝑴𝑪𝑨 | #نادي_مولودية_الجزائر 🟢🔴 pic.twitter.com/QpcBYEjhcM
— Mouloudia Club d’Alger (@THEDEAN1921) August 7, 2025
