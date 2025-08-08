بالفيديو.. هكذا احتفل لاعبو مولودية الجزائر بالذكرى 104 لتأسيس النادي

نظمت إدارة فريق مولودية الجزائر، أمس الخميس، حفل مصغر، بمناسبة الذكرى 104 لتأسيس النادي، على هامش التحضيرات الصيفية التي أجراها الفريق بتونس.

واحتفل تعداد فريق مولودية الجزائر، بمقر اقامتهم بتونس، بهذه المناسبة، في أجواء حماسية، بمشاركة كل التعداد، وأطقم الفريق.

وصنع لاعبو مولودية الجزائر، أجواء احتفالية كبيرة، بهذه المناسبة، ما سمح لهم بالخروج نوعا ما من ضغط التحضيرت الصيفية.

وتزامن احتفال فريق مولودية الجزائر بالذكرى 104 لتأسيس النادي، مع اختتام التربص الصيفي الذي أجراها الفريق بمركب عين الدراهم بتونس.