بالفيديو.. هكذا احتفل لاعبو مولودية الجزائر بلقب البطولة مع أنصارهم

صنع لاعبو فريق مولودية الجزائر، أجواء استثنائية، اليوم الجمعة، عقب فوزهم أمام مولودية وهران، وترسيم تتويجهم بلقب البطولة.

وفور اعلان الحكم، نهاية هذه المباراة، بفوز مولودية الجزائر، بثلاثية مقابل هدف، باشر رفقاء يوسف بلايلي احفالاتهم باللقب.

واتجه لاعبو المولودية نحو أنصار الفريق، أين احتفلو سويا، ومطولا، بهذا اللقب، في أجواء استثنائية.

يذكر أن هذا التتويج بلقب بطولة الموسم الحالي 2023-2024، يعتبر اللقب الثامن في تاريخ فريق مولودية الجزائر.