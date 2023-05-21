بالفيديو.. هكذا احتفل محرز ولاعبو السيتي بهزيمة أرسنال وتتويجهم البطولة
بقلم كريم تيغرمت
عاش الدولي الجزائري رياض محرز، زملائه في مانسيتر سيتي، أجواء حماسية أمس السبت، خلال مباراة نوثينغهام فوريست، وأرسنال.
ونشرت إدارة السيتي، مقطع فيديو على “تويتر”، ظهر من خلاله محرز، ورفقائه وهم يتابعون معا مباراة ملاحقهم المباشر نادي أرسنال، في مواجهة نوثينغهام فوريست.
كما ظهر الدولي الدولي الجزائري، ونجوم السيتي، على الأعصاب، خلال متابعتهم لهذا اللقاء.
وفور إعلان الحكم نهاية اللقاء بهزيمة أرسنال، بهدف دون رد، أطلق محرز، وزملائه العنان لأفراحهم بطريقة جنونية.
The winning moment! 🎉 pic.twitter.com/QceofBIqoh
— Manchester City (@ManCity) May 20, 2023
Let’s hear it for your 2022/23 @premierleague champions! 🎤 pic.twitter.com/VoTM0UcsSh
— Manchester City (@ManCity) May 20, 2023
رابط دائم : https://nhar.tv/KSPIi