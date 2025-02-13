بالفيديو.. هكذا استقبل لاعبو نادي ليل زميلهم بن طالب

سجل الدولي الجزائري نبيل بن طالب، عودته لتدريبات ناديه ليل الفرنسي، بعد غياب طويل بسبب الأزمة الصحية التي كان يعاني منها.

وخلال عودته اليوم الخميس، لتدريبات ناديه، حظي بن طالب، باستقبال خاص، وحار، من الطاقم الفني، ولاعبي ناديه ليل.

وحظي بن طالب، بممر شرفي طويل، ضمن كل تعداد فريقه ليل، الذين رحبوا بعودة زميلهم الدولي الجزائري للفريق.

ويأتي هذا بعد أن نشرت إدارة نادي ليل، بيان، أكدت فيه تلقي نبيل بن طالب، الضوء الأخضر من اللجنة الصحية التابعة للاتحاد الفرنسي لكرة القدم، للعودة إلى المنافسة، بعد تأكدها من تعافيه التام من الأزمة الصحية التي كان يعاني منها.