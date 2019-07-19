بالفيديو.. هكذا تابع الرئيس الفلسطيني تتويج الخضر بكأس افريقيا

تابع الرئيس الفلسطيني محمود عباس مباراة النهائي لكأس افريقيا في مقر الرئاسة في رام الله .
وشجع الرئيس الفلسطيني رفقاء محرز، و خلال تسجيل الهدف الوحيد لبونجاح رفعت الاعلام الجزائرية والفلسطينية، و بعد نهاية المواجهة بتتويج الخضر، نشر الرئيس الفلسطيني على صفحته الرسمية في فايسبو… الف الف مبرووك محاربي الصحراء.
السيد الرئيس يتابع المباراة النهائية لكأس الأمم الافريقية بين الجزائر والسنغال
الرئيس عباس يتابع مباراة المنتخب الجزائري الشقيق
Publiée par الرئيس محمود عباس – President Mahmoud Abbas sur Vendredi 19 juillet 2019
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