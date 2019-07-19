بالفيديو.. هكذا تابع الرئيس الفلسطيني تتويج الخضر بكأس افريقيا

تابع الرئيس الفلسطيني محمود عباس مباراة النهائي لكأس افريقيا في مقر الرئاسة في رام الله .

وشجع الرئيس الفلسطيني رفقاء محرز، و خلال تسجيل الهدف الوحيد لبونجاح رفعت الاعلام الجزائرية والفلسطينية، و بعد نهاية المواجهة بتتويج الخضر، نشر الرئيس الفلسطيني على صفحته الرسمية في فايسبو… الف الف مبرووك محاربي الصحراء.