بالفيديو.. هكذا تابع لاعبو مولودية الجزائر نزال البطلة إيمان خليف
بقلم كريم تيغرمت
أبدى لاعبو فريق مولودية الجزائر، دعمهم الكبير للملاكمة الجزائرية إيمان خليف، خلال نزالها الأخير ضمن الألعاب الأولمبية باريس 2024.
ونشرت إدارة مولودية الجزائر، مقطع فيديو، عبر الحساب الرسمي للفريق على منصة”X”، لتعداد الفريق خلال متابعته نزال إيمان خليف.
وأظهر الفيديو، لاعبي العميد، الذين عاشوا أطوار هذا النزال على أعصابهم، قبل التعبير عن فرحتهم الكبيرة بفوز ايمان خليف.
وتحظى الملاكمة الجزائرية، إيمان خليف، بدعم كبير من الرياضيين، والشعب الجزائري، قبل نزالها المقبل في الدور نصف النهائي، الذي سيجمعها يوم الثلاثاء المقبل بالتايلاندية جانافاغ سوانافاغ.
📹 | هكذا شاهد لاعبو المولودية نزال بطلة الجزائر إيمان خليف 🥊🇩🇿#𝑻𝒉𝒆𝑫𝒆𝒂𝒏 | #𝑾𝒆𝑨𝒓𝒆𝑴𝑪𝑨 | #نادي_مولودية_الجزائر 🟢🔴 pic.twitter.com/VE8ejDcD06
— Mouloudia Club d’Alger (@THEDEAN1921) August 3, 2024
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