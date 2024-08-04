بالفيديو.. هكذا تابع لاعبو مولودية الجزائر نزال البطلة إيمان خليف

أبدى لاعبو فريق مولودية الجزائر، دعمهم الكبير للملاكمة الجزائرية إيمان خليف، خلال نزالها الأخير ضمن الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ونشرت إدارة مولودية الجزائر، مقطع فيديو، عبر الحساب الرسمي للفريق على منصة”X”، لتعداد الفريق خلال متابعته نزال إيمان خليف.

وأظهر الفيديو، لاعبي العميد، الذين عاشوا أطوار هذا النزال على أعصابهم، قبل التعبير عن فرحتهم الكبيرة بفوز ايمان خليف.

وتحظى الملاكمة الجزائرية، إيمان خليف، بدعم كبير من الرياضيين، والشعب الجزائري، قبل نزالها المقبل في الدور نصف النهائي، الذي سيجمعها يوم الثلاثاء المقبل بالتايلاندية جانافاغ سوانافاغ.