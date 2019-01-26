بالفيديو .. هكذا تسرق ملبنات بودرة الحليب المدعم لإنتاج الياوورت

نشرت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك فيديو يوثّق عملية سرقة بودرة حليب الأكياس المدعّم، وتحويلها لإنتاج الياوورت.

وأظهر الفيديو الذي بثته المنظمة على صفحتها الرسمية على الفايسبوك، وقالت إنه يعود لأحد أكبر الملبنات الجزائرية.

يظهر طريقة استغلال هذه الأخيرة للبودرة المدعمة في إنتاج الياوورت، بدل إنتاج أكبر كمية ممكنة من حليب الأكياس لتفادي الندرة.

مما بين الفيديو أيضا بأن العامل بالملبنة يقوم بمزج بودرة الحليب المدعم، مع مسحوق السكر بهدف إنتاج شتى أنواع الياوورت.

حيث كانت هناك كميات كبيرة من البودرة وكذا أكياس السكر، يتم إفراغ محتواها داخل إحدى الآلات لخلطها.

وكان رئيس المنظمة الجزائرية لجماية المستهلك كشف في وقت سابق عن سرقة ملبنات لـ 100 مليون دولار بودرة الحليب المدعم.

لاستغلالها في إنتاج الياوورت وشتى أنواع الأجبان والألبان المتداولة حاليا في السوق.