بالفيديو.. هكذا تفادى “محرز” الإحتفال بالخمر عقب تتويج السيتي

صنع النجم الدولي الجزائري لفريق مانشستر سيتي الانجليزي “رياض محرز” الحدث بعد نهائي “الكاراباو” رغم عدم مُشاركته.

فكما هو معروف فإن الأندية الإنجليزية والعالمية تحتفل بتتويجها بأي لقب على المنصة بإستعمال قارورات الخمر “الشمبانيا”.

لكن قائد المنتخب الوطني الجزائري لفت الأنظار عندما غادر منصة التتويج مباشرة بعد أن بدأ أشبال “غوارديولا” في الإحتفال لتفادي رشه بالخمر.

خرجة صاحب الرجل اليسرى السحرية تُثبت مرة آخرى تعلق اللاعب بالدين الإسلامي وحرصه على تطبيق تعاليمه.