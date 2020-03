بالفيديو.. هكذا تفادى “محرز” الإحتفال بالخمر عقب تتويج السيتي

فكما هو معروف فإن الأندية الإنجليزية والعالمية تحتفل بتتويجها بأي لقب على المنصة بإستعمال قارورات الخمر “الشمبانيا”.

لكن قائد المنتخب الوطني الجزائري لفت الأنظار عندما غادر منصة التتويج مباشرة بعد أن بدأ أشبال “غوارديولا” في الإحتفال لتفادي رشه بالخمر.

خرجة صاحب الرجل اليسرى السحرية تُثبت مرة آخرى تعلق اللاعب بالدين الإسلامي وحرصه على تطبيق تعاليمه.

🇩🇿 Riyad Mahrez keeping it halal and avoiding the champagne celebration 😇

📽️: @ManCitypic.twitter.com/UbCHRXGuIs

— DZfoot English 🇩🇿 (@DZfoot_EN) March 1, 2020