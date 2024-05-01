بالفيديو.. هكذا تلقت فتاة مصرية حكم إعدامها شنقا بعد قتل وتقطيع وحرق صديقتها

أصدرت محكمة جنايات طنطا بالدائرة الرابعة بمحافظة الغربية في مصر حكماً بتأييد إعدام المتهمة بإنهاء حياة الفتاة “فرح “. المعروفة إعلاميا بالطالبة طنطا عقب ورود رٱي المفتي.

كما عاقبت شريكها “بيشوي .م” سنتين مع الشغل والنفاذ وإيداعه بمحبسه لقضاء مدة عقوبته.

وكانت هيئة محكمة جنايات طنطا استمعت للمرافعة محامين للدفاع عن المتهمين بإنهاء حياة الطالبة” فرح”. حيث طالبوا ببراءتهم من ارتكاب جريمة القتل العمد في حق الفتاة الضحية.

في المقابل ناشد أحمد الخولي محامي أسرة الفتاة الضحية من المحكمة بالضرورة تحقيق القصاص العادل. وإعدام المتهمين الذين استباحوا زهق روح الفتاة الضحية التي لم يتجاوز عمرها عمر الزهور 19 سنة .

ووجهت النيابة العامة للمتهمين بارتكاب البنود الجنائية والتخطيط لدي المتهمين التي سولت لهما أنفسهما ارتكاب جريمة التمثيل بالفتاة الضحية. ووضعها داخل كيس عقب استخدام جوال لإلقائها بجوار أكوام وتلال القمامة بمصرف قرية سبرباي بنطاق مركز طنطا .

كما وجهت النيابة العامة في قرار إحالتها اعتمادا على تقرير الطب الشرعي الذي كشف عن تعرض الفتاة الضحية لعدة طعنات. بواسطة أداة حادة “سكين” واستخدام مواد حارقة للطمس ملامح الوجه وجسدها. وهو ما وصفته جهات التحقيق بالتمثيل بالجريمة عقب انهاء حياتها في قرارها .

وتابعت تحقيقات النيابة العامة أن الفتاة “أية هاني ” المتهمة الأولي في الحادث قد أدلت باقوالها.

وعللت ارتكاب الجريمة بوجود عقد زواج عرفي بين الفتاة الضحية والمتهم الثاني “بيشوي .م” مالك الشقة السكنية. لافتة بقولها “انا صورت عقد زواجها العرفي عشان اقدر استرجع مبلغ مالي قدره 3500 جنيه. مقابل شراء وبيع علي هاتف محمول “ايفون “.

واعترضت في إرجاع المبلغ المالي واشتبكت معي بالأيدي لما حاولت افضحها وحاولت سحب سكين لإنهاء حياتي. ودافعت عن نفسي وخلصت عليها قبل ما تموتني ” .