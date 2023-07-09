بالفيديو.. هكذا تم إخماد حريق غابي في بني ورثيلان بسطيف

نشرت المديرية العامة للحماية المدنية، لقطات مصورة لعملية إخماد حريق غابي في بني ورثيلان بسطيف.

وقد شاركت في عمليات إخماد طائرات الحماية المدنية ووحدات ميدانية على الأرض.

وكانت المديرية العامة للحماية المدنية قد أعلنت اليوم عن نشوب عدة حرائق في 5 ولايات.

ويتعلق الأمر بحريق غابي بدوار أولاد علي ببلدية برج بونعامة في تيسمسيلت، حريق غابي بإقليم بلدية سرايدي في عنابة، حريق غابي بسيدي محمد بن عيش ببلدية واد جر في البليدة،حريق غابي بمنطقة حوز عزاب في باتنة عملية، وحريق غابي بمنطقة بني شبانة ببني ورثيلان في سطيف.