بالفيديو..هكذا تم إستقبال عطال في ملعب نيس

إستعدادا لملاقاة نادي أولمبيك مرسيليا اليوم الأربعاء ضمن الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي، إستقبل نادي نيس لاعبه الجزائر يوسف عطال بطريقة رائعة.

وفي بهو الملعب المؤدي لغرف تغيير الملابس، كان مجموعة من الأطفال يرفعون أعلام النادي ويهتفون في إستقبال الظهير الأيمن للنسور، مرحبين به.

ويستقبل اصحاب الزي الاسود والاحمر اولمبيك مرسيليا في داربي الجنوب الفرنسي، والتي ستكون بمثابة العودة لبطل إفريقيا لليغ 1.

وسيكون عطال متواجد في الإحتياط، في ظل عودته من الإصابة التي لحقت به في مباراة كوت ديفوار ضمن بطولة كأس إفريقيا.