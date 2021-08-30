بالفيديو.. هكذا تم إستقبال محرز وبن ناصر بمطار هواري بومدين

وصل ظهيرة اليوم الإثنين ثنائي المنتخب الوطني رياض محرز وإسماعيل بن ناصر إلى مطار هواري بومدين تحسبا لدخول تربص الخضر الذي إنطلق اليوم إستعدادا لخوض مواجهتي جيبوتي وبوركينافاسو شهر سبتمبر المقبل.

وحضي ثنائي المنتخب الوطني بإستقبال كبير من طرف مشجعي الخضر المتواجدين بمطار هواري بومدين الذين تهافتوا من أجل إلتقاط صور تذكارية مع نجوم مانشستر سيتي وميلان الإيطالي.

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