بالفيديو.. هكذا تم تطويب الرهبان الـ19 في وهران

عرفت كنيسة سيدة النجاة بقلعة سانتا كروز بوهران مراسيم تطويب الرهبان الكاثوليكيين ال 19 الذين اغتيلوا خلال العشرية السوداء.

برفعها إلى مرتبة السعداء حسب المعتقدات المسيحية بحضور ممثل البابا فرانسيس الكاردينال جيوفاني أنجيلا بيشاو الى جانب وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى.

والعديد من السفراء ورجال الدين الذين عبروا عن امتنانهم لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بالموافقة على احتضان هذا الحدث المسيحي.

التي هي عبارة عن رسالة سلام وأخوة وتسامح.

فجزائر اليوم ليست جزائر الامس واهالي الرهبان المغتالين اعترفوا بمصالحتنا الوطنية وبداية الارهاب الذي اغتال ايضا 114 إماما.